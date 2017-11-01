«Кто породил, тот и убил»: Кадыров — об убийстве Окуевой

Киев, , 12:44 — REGNUM В убийстве Амины Окуевой виноваты украинские спецслужбы. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Не надо искать медвежий след, когда медведь стоит перед тобой! — написал он в своем канале Telegram. — В Киеве прекрасно знают, что Никифорову [ранее Окуеву звали Наталья Никифорова — прим. ред. ИА REGNUM ] безжалостно расстреляли свои же родные спецслужбы. Перефразируя Тараса Бульбу, можно сказать, кто породил, тот и убил».

По мнению Кадырова, украинские власти «решили пристрелить не двух, а трех зайцев». Так они хотели избавиться от «родной бандитки», отвлечь внимание «западных хозяев» от антиправительственных митингов и еще раз обвинить Россию в своих проблемах.

«Уши у украинских спецслужб настолько длинные, что их невозможно прикрыть никаким платком Натальи-Амины», — добавил Кадыров.

Он также отметил, что заявления украинских политиков о том, что Окуева — чеченка, воюющая на стороне Украины, ничем не обоснованы и что Окуева не имеет никакого отношения к Чечне. Кадыров подчеркнул, что на Украине никогда не было и нет «чеченского батальона». По мнению главы Чечни, это миф, «призванный создать видимость поддержки чеченцами преступного режима Киева».

Напомним, 30 октября на железнодорожном переезде у поселка Глеваха неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились командир террористического батальона Адам Осмаев и его супруга Амина Окуева. Одна из пуль попала в голову Окуевой, в результате чего она погибла. Осмаев получил легкое ранение.

После покушения полиция Украины объявила план-перехват на территории Киевской области и нескольких соседних регионов. Преступников пока не поймали. Основными версиями убийства Киев назвал действия российских спецслужб и месть Осмаеву за подготовку убийства Кадырова.

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