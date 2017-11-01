Полтавченко о судьбе Конюшенного ведомства: «Ничего копать не будем»

Санкт-Петербург, , 12:45 — REGNUM Петербург самостоятельно профинансирует реконструкцию Конюшенного ведомства в центре города, если Смольный поймет, что инвесторы не в состоянии выполнить задачу, соблюдая все требуемые нормы. Об этом сообщил сегодня, 1 ноября, губернатор Георгий Полтавченко, выступая перед депутатами Законодательного собрания, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, 25 октября Совет по сохранению культурного наследия рассмотрел два конкурирующих проекта по реконструкции Конюшенного ведомства — от компаний «СТАРТ-Девелопмент» и «Тандем-Истейт». Совет признал, что у обоих проектов имеются недостатки, при этом признал необходимым развивать территорию комплексно, с учетом прилегающих к нему открытых пространств и построек Конюшенного двора, Мастерового двора и Конюшенного музея, но подход должен быть «консервативным».

Сегодня «яблочник» Борис Вишневский поинтересовался, не считает ли Полтавченко целесообразным сделать город главным инвестором, чтобы не зависеть от пожеланий застройщиков. Но Полтавченко напомнил о выгоде, которую это может принести.

Губернатор признал, что тема Конюшенного ведомства волнует всех горожан, так как этот уникальный объект должен быть сохранен в первозданном виде и превращен в открытое, доступное для всех пространство.

«Но Совет по сохранению культурного наследия, пусть и со многими замечаниями, но одобрил проекты, которые предлагают инвесторы. Если мы будем принимать решение о передаче объекта на инвестиционных условиях для приведения его в порядок и создания там общественного пространства, то будем, в первую очередь, контролировать соблюдение всех необходимых требований, связанных с реставрацией и воссозданием объекта в полном объеме. Если это получится сделать за счет инвестора, то, конечно, это более выгодно для города. Если не будет четкого понимания, что те люди, которые планируют прийти на этот объект, способны сделать все работы в полном объеме, то город, конечно, ничего им передавать не будет и будет вынужден финансировать всё сам», — сказал Полтавченко.

Депутат Алексей Ковалев («Справедливая Россия») заметил, что, на его взгляд, Совет не «одобрял» оба объекта, а выступил резко против сооружения огромной парковки под Конюшенным ведомством по проекту «СТАРТ-Девелопмент». Компания планирует за счет этого паркинга вернуть потраченные средства. Совет же склонялся к более консервативному проекту архитектора Рафаэля Даянова и «Тандем-Истейт», которая подобных раскопок под архитектурным памятником не предполагает.

«Ничего мы копать не будем, пока окончательно не примем решение, что можно и нужно для сохранения объекта. В этом плане будьте спокойны, наши позиции совпадают», — подчеркнул Полтавченко.

Ковалев также обратил внимание, что, по данным главы комитета по культуре Константина Сухенко, город может восстановить Конюшенное ведомство самостоятельно «всего за 3 млрд рублей».

«Губернатор всё знает, Сухенко вы потом пролоббируете», — прервал его спикер Вячеслав Макаров. «Это не Сухенко, Вячеслав Серафимович, это культура», — отозвался Ковалев.

Справка

Конюшенное ведомство занимает участок площадью 2 га в центре Петербурга, недалеко от храма Спас-на-Крови и Русского музея. Первое здание Конюшенного двора было построено архитектором Гербелем в 1720—1723 гг. В 1817—1823 гг. Василий Стасов перестроил старое здание, сохранив конфигурацию и стены. Главный элемент комплекса — церковь Спаса Нерукотворного Образа, где в 1837 году отпевали Александра Пушкина. За главным корпусом сохранились фрагменты Конюшенного двора: экипажные сараи, мастерские (середина XVIII в. — 1840-е гг.).

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