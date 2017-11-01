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МИД РФ: Подход США к Минским соглашениям не нейтрален

Политика

Американцы эгоистично себя ведут на мировой арене, отметил Рябков

Москва, 1 ноября 2017, 12:23 — REGNUM  Поведение Вашингтона в отношении Минских договоренностей говорит об отсутствии нейтрального, трезвого подхода. Об этом 1 ноября заявил журналистам замглавы МИД России СергейРябков.

Дипломат назвал внешнеполитический курс США совершенно эгоистическим. Он напомнил, что ранее от России ждали некоей смены подхода в отношении Украины, однако эти обращения были «не по адресу».

В настоящее время действия США в вопросе Минских соглашений таковы, что ни о каком нейтральном, разумном и трезвом подходе не может быть и речи, подчеркнул он.

Напомним, в конце октября в Киев прибыл спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Он встретился с президентом страны Петром Порошенко, спикером Верховной рады Андреем Парубием и депутатами украинского парламента. При этом американский дипломат избегал прямых ответов на неудобные вопросы о поставках оружия и заверял Украину в поддержке США.

Российский сенатор Алексей Пушков назвал Волкера «спецпредставителем по срыву урегулирования» конфликта в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил об отсутствии со стороны США сигналов о возможном улучшении отношений с Москвой. Руководство страны наблюдает лишь негативную преемственность политики Дональда Трампа по отношению к его предшественнику на посту президента США Бараку Обаме.

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Минские соглашения — 2

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