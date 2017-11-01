Пост вице-губернатора Приморского края займет Алексей Немков

Владивосток, , 12:29 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко назначил вице-губернатором заслуженного строителя России Алексея Немкова, ранее занимавшего должность заместителя генерального директора «Росморпорта», сообщила 1 ноября пресс-служба Администрации Приморского края.

Пресс-секретарь главы региона Олеся Ясевич сообщила, что в новой должности Немков будет курировать вопросы строительства, стройнадзора, земельных и имущественных отношений. Она пояснила, что сфера строительства для Немкова не является новой — в «Росморпорте» он проявил себя как эффективный управленец, развивая несколько крупных инфраструктурных проектов. В их числе — ряд проектов на Дальнем Востоке, а также олимпийские стройки.

Отмечается, что Немков начал трудовую деятельность в 1983 году с должности прораба в «Главалмаатастрой». Затем в течение 27 лет проходил военную службу, пройдя путь от инженера-прораба до первого заместителя директора Спецстроя России. В феврале 2012 он возглавил ФГБУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Министерства культуры Российской Федерации, а в июле 2013 года руководил строительством в ФГУП «Росморпорт». Президентским указом Алексею Немкову присвоено почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации».

Ранее глава Приморья пригласил в вице-губернаторы мэра Владивостока Константина Межонова. Он будет отвечать за культуру и образование, а управлять Владивостоком будет заместитель МежоноваАлексей Литвинов.

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