Теракт в Нью-Йорке: Узбекистан соболезнует Америке

Ташкент, , 12:21 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принес свои соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с террористическим актом в Нью-Йорке, текст обращения опубликован на официальном сайте МИД Узбекистана.

«Примите мои искренние соболезнования в связи с террористическим актом в г. Нью-Йорке, унесшим жизни невинных мирных граждан», — обратился к Трампу Мирзиёев, добавив, что не может быть оправдания «этому безжалостному и крайне жестокому преступлению».

Руководство Узбекистана, по словам Мирзиёева, решительно осуждает любые формы и проявления экстремизма и терроризма.

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Напомним, по информации журналистов CNN, проживающий с 2012 года во Флориде 29-летний Сайфулло Саипов, подозреваемый в теракте, проведенном в Нью-Йорке, является уроженцем Узбекистана.

ИА REGNUM сообщало, что вследствие умышленного наезда на пешеходов и велосипедистов, совершенном преступником на грузовике, погибли восемь человек, еще десятки — получили травмы различной тяжести.