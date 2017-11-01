При ударе авиации Саудовской Аравии в Йемене погибли более 20 человек

Сана, , 12:19 — REGNUM Воздушный удар коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, привел к гибели 21 человек в Йемене, сообщает 1 ноября Reuters.

Нападение произошло в провинции Саада, граничащей с Саудовской Аравией на севере страны.

Военная коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, ведет борьбу против хуситов, которые преимущественно проживают в провинции Саада, а в настоящий момент контролируют большую часть Йемена.

Нападения Эр-Рияда осуществляются преимущественно с помощью авиации, в результате чего гибнет мирное население, в том числе и дети.

ООН включила Саудовскую Аравию в «черный список» государств, причастных к массовым убийствам детей.

Напомним, по информации ООН, в 2016 году Эр-Рияд убил и ранил 683 ребёнка в Йемене. Кроме того, коалиция совершила десятки бомбардировок йеменских школ и больниц.

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