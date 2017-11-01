Пропуск на российско-украинской границе в Крыму возобновлён

Симферополь, , 12:14 — REGNUM Пропуск на российско-украинской границе на территории Крыма, который был приостановлен сегодня, 1 ноября, возобновлен. Об этом сообщило республиканское управление погранслужбы ФСБ РФ.

На данный момент восстановлена работа всех трех пунктов пропуска — «Армянск», «Джанкой», «Перекоп».

Как сообщало ИА REGNUM, утром 1 ноября по техническим причинам была приостановлена работа пунктов пропуска на российско-украинской границе в Крыму.

Между тем, в Крыму продолжается ликвидация последствий трех крупных аварий в районе Алушты — вечером 31 октября была повреждена труба на газораспределительной станции, а также опора линии электропередач. Около 1,2 тыс. человек остались без газа, была прервана и подача электричества. Утром 1 ноября стало известно о повреждении еще одного участка газопровода. Сейчас ведутся восстановительные работы — в лагерь «Артек» газ уже подается, остальные потребители должны быть подключены до конца дня.

Между тем, в НАК заявили об отработке версии о намеренном подрыве участка газопровода. О том, что проверяется информация о диверсии, заявил и глава Крыма Сергей Аксенов.

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