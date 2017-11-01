Станислав Тарасов, , 13:52 — REGNUM

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили торжественно открыли ввод в эксплуатацию железнодорожной линии Баку — Тбилиси — Карс (БТК). Ждали еще приезда президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, но вместо него прибыл премьер Бакытжан Сагинтаев.

По современным понятиям БТК — это долгострой. Идея витала в воздухе еще в 1990-е годы почти одновременно с концептом строительства нефтепровода Баку — Тбилиси — Джейхан. Но если второй проект удалось реализовать, то реализация БТК началась только в ноябре 2007 года на территории Грузии. Ушло 10 лет на прокладку от Карса до Ахалкалаки полотна длиной в 105 километров, из которых 76 километров проложены по территории Турции. Причины тому назывались разные. Радиостанция «Голос Америки» указывает, что «первоначально стоимость проекта составляла 422 млн долларов, хотя согласно Баку только Азербайджан вложил в него 640 млн». А премьер Казахстана Сагинтаев заявил на церемонии открытия, что в целом было инвестировано «более 10 миллиардов долларов».

То есть указывается на трудности с финансированием проекта. В то же время, по мнению некоторых российских экспертов, реализация этого проекта была ускорена после того, как Китай выступил с инициативой «Один пояс — один путь», которая именуется еще как «Новый Шелковый путь». Вот почему мы обратили внимание на то, что говорили лидеры и представители государств, присутствовавшие на вводе БТК в эксплуатацию.

Алиев:

«Железная дорога Баку — Тбилиси — Карс — это самый короткий и надежный путь, соединяющий Европу с Азией. Сейчас мы работаем над интеграцией транспортных коридоров Баку — Тбилиси — Карс и Север — Юг. Я считаю, это вполне возможно. Уверен, что в будущем энерготранспортные пути Север — Запад и Юг — Запад будут сданы в эксплуатацию. Два этих грандиозных проекта объединят многие большие страны. Баку — Тбилиси — Карс означает восстановление части исторического Шелкового пути. Ее смогут использовать Китай, Казахстан, Центральная Азия, Азербайджан, Грузия, Турция и страны Европы».

Эрдоган:

«Мы объявляем о создании прямого железнодорожного сообщения от Лондона до Китая».

Сагинтаев:

«Этот проект расширит логистические возможности на Каспии, создаст благоприятные условия для перевозки грузов из Китая в Европу, скорость грузоперевозок возрастет вдвое».

При этом озвучены и такие цифры: на начальном этапе по железной дороге БТК планируется перевозить до 6,5 млн тонн грузов и около 1 миллиона пассажиров, в будущем пиковая пропускная способность коридора должна составить 17 миллионов тонн грузов в год, а количество пассажиров должно увеличиться до 3 миллионов. БТК предназначается также для поставок в Турцию сжиженного газа из стран Каспийского региона, нефтепродуктов из Туркменистана и Азербайджана. Но главная цель, конечно же — контейнерные перевозки из Китая. Но почему тогда на этой церемонии открытия не было представителя Китая? Не получается ли так, что Пекин стали «женить» без его участия?

Напомним, что 13 мая в Пекине между Грузией и Китаем было подписано соглашение о свободной торговле (ЗСТ) между двумя странами. Почти все грузинские и азербайджанские, да и некоторые их российские коллеги, заявляли, что Поднебесная торопится, поскольку в конце июня планируется запустить «проект века», железную дорогу Баку — Тбилиси — Карс, «первый в истории постсоветского пространства транспортный проект, идущий в обход России», что отныне «Баку, Тбилиси и Анкара станут сверять свои политические часы с Пекином». Отметим и то, что в Грузии ранее побывал первый транзитный поезд, который доставил груз из Китая в Турцию. Маршрут был избран следующий: из китайского порта Ляньюньган грузы проследовали в Казахстан, затем морской паром доставил их в Азербайджан, а из Азербайджана по железной дороге в Грузию. На завершающем этапе из грузинского порта Поти грузы были переправлены по Черному морю в турецкий город Стамбул.

Президент России Владимир Путин, будучи с визитом в Китае, так прокомментировал ситуацию: «Маршрут железнодорожной магистрали в рамках «Пояса Шелкового пути» пока обсуждается, будет выбран лучший вариант. И наши специальные ведомства и компании, и китайские, и партнеры из других стран изучаю этот вопрос. Здесь существуют разные варианты для Китая: и через Казахстан, а потом уйти восточнее и южнее на Иран, возможно, через территорию Российской Федерации». Касаясь Азербайджана, Путин уточнил: «Мы изучаем и реализуем и другие маршруты, скажем, Север — Юг. Мы с премьер-министром Индии констатировали, что первые партии контейнеров из Мумбаи через Иран, через Азербайджан дошли уже до Санкт-Петербурга и назад. Все изучается в практическом плане, работа идет в ежедневном режиме. Что будет наиболее эффективным — посмотрим в ходе предварительных тестовых испытаний и выберем оптимальные решения».

Как видим, глава России вообще не упомянул о БТК, а перспективы транспортной интеграции Азербайджана в Азию связал не с Китаем, а Индией. Не случайно теперь некоторые турецкие и азербайджанские эксперты заявляют, что речь нужно вести только о «сигналах» Анкары и Баку, которые намекают Пекину о готовности принять участие в проекте «Шелковый путь». Конечно, нельзя исключать, что китайцы эти сигналы услышат. Но, как считает главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований профессор Константин Сыроежкин, «Китай никогда не обещал никому никаких благ, а в последнее время настаивает на том, что не собирается брать на себя всю ответственность и оплачивать все проекты». Пекин предлагает, а присоединиться к нему или нет — дело суверенных государств.

Что же касается БТК, то в Китае отлично понимают, что в этом проекте на первое место ставится геополитика, а не проблемы экономической эффективности. По оценке грузинского эксперта Гия Хухашвили, которую он выдал в интервью «Голосу Америки», БТК «на данном этапе является нестабильным, он проходит через не очень спокойные регионы, еще нужно будет приложить многие усилий для того, чтобы он получил статус стабильного транспортного коридора». А еще есть и другое. Реализация БТК будет сковывать стремление Баку силовым методом решить нагорно-карабахский конфликт. Ведь все, кто вложил огромные средства в проект, заинтересованы в стабильности в регионе. На этом выводе мы пока остановимся, признавая в то же время, что запуск БТК начинает менять ситуацию в Закавказье.