Католики Китая: в их стране образ мысли зависит от занимаемой должности

Ватикан, , 01:12 — REGNUM Глава Китая Си Цзиньпин намерен ужесточить контроль над религией в своей стране. По его мнению, религии, недостаточно соответствующие коммунистическим идеалам, представляют собой угрозу правительству страны и поэтому должны стать более «ориентированными на Китай». О реакции католической прессы на это заявление пишет редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Американское издание Catholic NewsAgency, напоминая, что слова Си относились к тибетским буддистам, также указывает на возможность охлаждения отношений между Ватиканом и Китаем. Католицизм является одной из пяти признанных правительством религий в КНР, и тем не менее, официальный Пекин не признает многих назначенных Ватиканом церковных лидеров. Более того, существует «подпольная» Католическая церковь, последователи которой преследуются, и Католическая Патриотическая Ассоциация, альтернативная Ватикану и признанная китайскими властями. Эту организацию, назначающую епископов в обход Ватикана, папа Римский Бенедикт XVI считал «несовместимой с католической доктриной».

Переговоры между Пекином и Ватиканом продолжаются; тем временем работу Народного политического консультативного совета Китая назначен курировать вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян. В сферу его внимания войдут также религиозные группы Китая. При этом ожидается, что известный либеральными взглядами и называемый реформатором Ван Ян станет тем не менее следовать официальной линии «китаизации религий». Ведь, как говорят китайские католики, в их стране образ мыслей зависит от занимаемого поста.

Какие условия на стыке религии и политики уже озвучил Ван в адрес Ватикана и какие еще темы интересуют католическую прессу, читайте в статье: Умеренный ислам может развернуть Саудовскую Аравию к Ватикану

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