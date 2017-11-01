Во Франции снято чрезвычайное положение, действовавшее с ноября 2015 года

Париж, , 12:02 — REGNUM Режим чрезвычайного положения, введенный во Франции после терактов 13 ноября 2015 года, больше не действует на территории Франции с 1 ноября, сообщает Le Figaro.

Соответствующий закон ранее, 30 октября подписал главы Елисейского дворца Эммануэль Макрон. По его словам, подписанный им Закон о внутренней безопасности и борьбе с терроризмом позволяет «отменить режим чрезвычайного положения с 1 ноября», а также «в полной мере обеспечивать условия безопасности для граждан» Франции.

«За два года было сорвано 32 попытки [совершить теракт] как благодаря полученным из-за рубежа информации, так и благодаря специальныммерам, принятым в связи с чрезвычайным положением», — отметил 1 ноября глав МВД Французской республик Жерар Коллон.

Напомним, поводом для введения режима чрезвычайного положения во Франции стали теракты 13 ноября 2015 года, когда группа боевиков совершила серию терактов во французской столице. В результате нападений на стадион «Стад де Франс» в Сен-Дени, расстрела посетителей нескольких ресторанов и концертного зала «Батаклан» погибло более 130 человек.

Ответственность за теракт на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Первоначально режим чрезвычайного положения вводился сроком на три месяца, но неоднократно продлевался властями республики.