Вашингтон, , 11:56 — REGNUM Президент США Дональд Трамп отказывается давать отпор противнику, который уже напал на страну. Для понимания этого факта долгое расследование не требуется, заявила экс-госсекретарь Хиллари Клинтон в Чикаго во время тура в поддержку своей книги «Что случилось», сообщает CBS News.

По словам Клинтон, следователям предстоит установить, были ли между Трампом и Россией заговор или сотрудничество. Однако и без долгого расследования понятно, что американский лидер игнорирует предупреждения спецслужб о реальной угрозе и отказывается противостоять противнику, который уже атаковал США.

Трамп отказывается от ответственности по сохранению и защите интересов национальной безопасности страны, добавила она.

«Мы знаем всё, что необходимо знать, нам лишь нужно убедиться, что члены конгресса делают свою работу и обязывают президента быть ответственным», — подчеркнула политик.

Таким образом Клинтон прокомментировала обвинения в адрес бывшего руководителя предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта и его бизнес-партнёра Рика Гейтса в связях с «иностранными гражданами, имеющими связи с высшим эшелоном правительства России». Автор публикации Эмили Тиллетт напомнила, что 30 октября Манафорта и Гейтса оправдали.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября специальный прокурор Роберт Мюллер, ведущий расследование о возможных связях Дональда Трампа в Москвой, выдвинул официальные обвинения против бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса. В числе 12 пунктов — отмывание средств и лоббирование интересов Украины.