Как высосать из России перспективных ученых: программа-пылесос для вузов РФ

Москва, , 01:47 — REGNUM Проект повышения конкурентоспособности российских вузов, так называемый проект «5−100», выявил промежуточных лидеров. Останутся ли нужны России вузы, победившие в этой гонке, обсуждает автор ИА REGNUM, правозащитник Элина Жгутова.

Проект «5−100» содержит в себе немало парадоксов. Один из важнейших — противоречие между нацеленностью бывших советских вузов на ту или иную отрасль советского хозяйства, слегка видоизменившегося за последние 25 лет, и абстрактной целью достичь попадания в сотню самых лучших мировых вузов. Каких-нибудь, лишь бы мировых. Уже сейчас на примере победителей промежуточного этапа, в число которых вошли МФТИ, ВШЭ, ИТМО, МИСиС, НГУ и МИФИ из 21 одного стартовавшего вуза, видно, что задачи, под которые эти вузы создавались, а именно подготовка кадров для советской, ныне российской экономики, размывается в погоне за показателями, завязанными на международную похвалу.

Упор на международность делает программу «5−100» чем-то вроде эффективной приставки к пылесосу, занятому высасыванием наиболее перспективных молодых ученых из России. Также вопросы вызывает как сам внутренний состав проект, подготовленный, и, что парадоксально, оцениваемый одной и той же ВШЭ, так и наличие в совете по повышению конкурентоспособности вузов РФ 50% иностранных граждан. Заинтересовали ли другие страны в создании конкурентов собственному высшему образованию? И приходит ли такой вопрос в голову разработчикам из ВШЭ?

Узнайте подробности: Смогут ли 5 российских вузов войти в 100 лучших в мире? Какой ценой?

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