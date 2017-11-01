Нападение на конвой парламентария Мали: есть жертвы

Бамако, , 11:50 — REGNUM Шесть человек, среди которых пять военнослужащих, были убиты во время нападения на конвой члена парламента Мали, сообщает 1 ноября Anadolu.

Целью нападения был председатель Верховного суда Мали Абдрахамане Ньянг, являющийся также членом правящей партии «Движение за Мали».

Сам политик не пострадал, однако в ходе инцидента погибли пять военнослужащих, охранявших его, а также личный водитель Ньянга.

В настоящий момент ни одна террористическая группировка не взяла ответственность за совершенное нападение.

В стране действуют несколько террористических группировок, в том числе «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В регионе проводятся регулярные контртеррористические операции, в которых, помимо военных страны, принимают участие вооруженные силы Франции и ООН.

Ситуация в Мали осложнилась в 2012 году, после того как восстание подняли туареги. Внутренние конфликты в стране позволили боевикам «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватить северную часть государства.

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