Предвыборную кампанию Собчак в соцсетях возглавил блогер

Москва, , 11:39 — REGNUM Российских блогер Рустем Адагамов возглавил предвыборную кампанию телеведущей Ксении Собчак в социальных сетях и блогах, об этом 1 ноября говорится на официальной странице ее штаба в Facebook.

«У нас серьезное пополнение в команде «Против всех»! К нам присоединился блогер №1 российского интернета — Рустем Адагамов, — говорится в сообщении. — Мы рады принять его в команду, он будет помогать вести нашу кампанию во всех социальных сетях и блогах».

В штабе напомнили, что Адагамов в 2012 году, как и Собчак, был избран в Координационный совет оппозиции, а также был одним из учредителей Лиги избирателей, «боровшейся за честные выборы».

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Ранее предвыборный штаб Собчак покинул политтехнолог Алексей Ситников, который должен был отвечать за кампанию в «поле». Вместе с ним ушли еще семь человек.

Напомним, в 2013 году в отношении Адагамова, на тот момент известного в живом журнале под ником drugoi, были заведены уголовные дела по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

Бывшая жена блогера Татьяна Дельсаль выложила в сеть видеообращение, в котором обвинила экс-супруга в насилии над несовершеннолетней девочкой. В 2015 году Адагамова объявили в федеральный розыск.

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