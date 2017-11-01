Сирийская оппозиция отказывается принимать участие в конгрессе в Сочи

Дамаск, , 11:34 — REGNUM Представители так называемой сирийской оппозиции отвергли приглашение России посетить запланированный на 18 ноября конгресс в Сочи, настояв на том, что любые переговоры по урегулированию сирийского кризиса должны проводиться исключительно в рамках ООН в Женеве, сообщает Reuters.

С таким заявлением выступил 1 ноября ряд официальных лиц оппозиции.

«Революция отвергает эту конференцию, которая проводится между режимом и режимом», — заявил один из членов Высшего комитета по переговорам (ВПК) и член группировки «Джаиш аль-Ислам» Мохаммад Аллуш.

Он также добавил, что Комитет был крайне удивлен приглашением на конгресс, а также подчеркнул, в скором времени объединение «выступит с заявлением совместно с другими сторонами, в котором будет высказана общая позиция относительно непринятия данной конференции».

В свою очередь, представители находящейся в Турции Сирийской национальной коалиции заявили, что запланированное мероприятие является попыткой обойти «желание международного общества добиться политической передачи власти», а также пойти вразрез с работой ООН.

«Коалиция не будет участвовать ни в каких переговорах с режимом за пределами Женевы и в отсутствии поддержки ООН», — отметил представитель коалиции Ахмад Рамаден.

Напомним, 18 ноября в Сочи (Краснодарский край) должен пройти Конгресс сирийского национального диалога, на который приглашены представители более 30 различных движений и партий из Сирии. Среди них правящая Партия арабского социалистического возрождения, «Курдский национальный совет», «Демократическая партия Сирийского Курдистана», «Демократический союз», «Южный фронт», «Народный фронт за перемены и освобождение», Высший комитет по переговорам и Сирийская свободная армия. Также к участию в мероприятии приглашены организации, составляющие как внутреннюю, так внешнюю оппозицию официальному Дамаску.