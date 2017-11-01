Кадыров считает, что Окуеву расстреляли украинские спецслужбы

Грозный, , 11:25 — REGNUM Спецслужбы Украины причастны к убийству Амины Окуевой в Киевской области. Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров в соцсети Telegram.

«Не успели прозвучать выстрелы, как украинские рупоры заголосили о каком-то российском следе, — пишет Кадыров. — Не надо искать медвежий след, когда медведь стоит перед тобой! В Киеве прекрасно знают, что Никифорову (Амина Окуева) безжалостно расстреляли свои же родные спецслужбы».

Таким образом, отмечает глава республики, спецслужбы Украины решили «отвлечь внимание западных хозяев» от протестных антиправительственных митингов, «избавиться от родной бандитки», попытаться еще раз «обвинить Россию в своих собственных бедах».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 октября 2017 г. в Киевской области Украины неизвестные расстреляли автомобиль, в котором находились командир террористического батальона Адам Осмаев и его супруга Амина Окуева. Инцидент произошел на железнодорожном переезде у поселка Глеваха.

Окуева скончалась на месте, а Осмаев получил легкие ранения.

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