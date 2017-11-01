Бывший главный лесник Ивановской области ответил за взятки

Иваново, , 11:09 — REGNUM Бывший председатель комитета Ивановской области по лесному хозяйству Александр Жуков признан виновным в получении взяток в особо крупном размере. Решение вынес Ленинский районный суд Иванова 31 октября.

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Как сообщила пресс-служба СКР, следствием и судом установлено, что с июня 2014 по январь 2015 года теперь уже бывший главный лесник региона получил 7 млн рублей от коммерческих фирм за заключение договоров на проведение сплошных санитарных рубок на лесных участках в регионе с правом заготовки древесины. Также деньги чиновник получал, по данным уголовного дела, «за утверждение необходимых документов, согласование проведения санитарно-оздоровительных мероприятий и общее покровительство по службе».

В прокуратуре региона добавили, что обвиняемый признал вину в полном объеме, подробно рассказал об обстоятельствах совершенных преступлений. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке.

Суд признал Жукова виновным в инкриминируемых преступлениях и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. На те же три года он лишен права занимать должности в органах госвласти.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, дело бывшего руководителя комитета лесного хозяйства связано с другим громким коррупционным делом, приговор по которому был вынесен в апреле этого года. Следствие считает, что бывший глава комитета передавал взятки теперь уже также бывшему первому вице-губернатору — «за общее покровительство». Речь шла о сумме около 8 млн рублей. Первый замгубернатора был осужден в апреле и приговорен к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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