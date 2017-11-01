В Крыму подвергли критике новую резолюцию Украины

Симферополь, , 11:05 — REGNUM Требования Киева, которые включены во внесенный в ООН проект новой резолюции по правам человека в Крыму, являются безосновательными. Такое мнение выразил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский, передает 1 ноября RT.

В числе прочего украинская сторона требует отмены запрета экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Комментируя этот пункт, Полонский предложил Киеву заодно требовать признания прав таких террористических организаций как «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории стран — членов ООН.

«Потому что, по сути, это требование ровно такое же», — пояснил Полонский.

Еще одно требование касается возможности для крымского населения учиться на украинском и крымско-татарском языках. Полонский напомнил, что указанные языки наряду с русским являются на территории Крыма государственными. Таким образом, возможность обучения на всех трех языках в регионе обеспечена, родители школьников вправе выбирать любой из них.

Вопрос заключается только в наличии у крымчан желания учиться на том или ином языке, пояснил он. Заявления о какой бы то ни было дискриминации в этом вопросе — ложь, направленная на достижение политических целей, заключил Полонский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина внесла в Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму и Севастополе, содержащий требования к России. Киев в числе прочего настаивает на обеспечении международным организациям доступа в «оккупированный Крым».

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