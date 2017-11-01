Израильские военные арестовали 17 палестинцев

Тель-Авив, , 11:05 — REGNUM Вооруженные силы Израиля задержали 17 палестинцев во время рейдов, проведенных на западном берегу реки Иордан, сообщает 1 ноября Anadolu.

По заявлению палестинской стороны, задержания проходили в городах Вифлеем, Тулькарем и Дженин.

Израильская сторона не прокомментировала факт задержания 17 палестинцев, а также проведение спецоперации.

Вооруженные силы Израиля регулярно проводят спецоперации на спорных с Палестиной территориях, согласно официальной статистике Палестины, в израильских тюрьмах содержится порядка 6 тыс. 500 заключенных, большая часть из которых арестована на Западном берегу реки Иордан.

Рейд израильских военных был вызван прошедшими столкновениями между израильскими поселенцами и палестинскими протестующими, которые начались после захвата гражданами Израиля местной святыне в городе Наблус.

Напомним, противоречия между Израилем и Палестиной продолжаются с самого появления еврейского государства на территории Ближнего Востока. Основной причиной конфликта являются спорные территории, которые, по мнению палестинской стороны, незаконно оккупированы Израилем.

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