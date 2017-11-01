Теракт в Нью-Йорке: В ГД заговорили о кризис террористических организаций

Москва, , 10:59 — REGNUM В связи с трагедией в Нью-Йорке (США) депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») констатировал ресурсный, кадровый и коммуникационной кризис террористических организаций, передает корреспондент ИА REGNUM 1 ноября.

Все чаще фанатики Халифата совершают свои теракты с использованием примитивных методов (автомобильные наезды, нападения на прохожих без боевого оружия и так далее), не требующих тщательной подготовки, особых затрат и специальных навыков, как, например, при подготовке взрывов или захватов самолетов, отметил парламентарий.

Также происходит децентрализация действий преступников: отдельные ячейки и просто одиночки теряют связь друг с другом, полагаясь на собственную инициативу, указал он.

«Это свидетельствует о ресурсном, кадровом и коммуникационном кризисе террористических организаций. Российские удары по позициям террористов в Сирии серьезно их ослабили. Если бы западная коалиция действовала заодно с Россией, а не мешала бить боевиков, результаты были бы еще лучше», — написал Журавлёв в соцсети.

Кроме того, по мнению депутата, информация о том, что террорист является выходцем из Узбекистана, должна послужить поводом усилить контроль спецслужб за миграционными потоками из этой и ряда других стран Средней Азии, уроженцы которых часто становятся участниками исламистских террористических организаций или же одиночными последователями их идей.

«Нужно тщательно изучить статистику и принять меры. В идеале — временно вообще прекратить въезд мигрантов из этих государств, а также усилить оперативный и профилактический контроль за уже находящимися на территории РФ представителями данной «группы риска», — считает парламентарий.

Накануне 31 октября днем на Манхэттене грузовик проехал несколько улиц по велосипедной дорожке, сбивая на своем пути велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус. Водитель был ранен полицейскими. Восемь человек стали жертвами наезда, более 12 получили ранения. Власти квалифицировали трагедию как теракт. Генконсульство Узбекистана в Нью-Йорке проверяетраспространенную в СМИ информацию о том, чтоподозреваемый в наезде на людей Сейфулло Саиповявляется уроженцем республики.

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