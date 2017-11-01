Маргарита Князева, , 11:59 — REGNUM

ИА REGNUM продолжает серию интервью, посвященных, как оказалось, весьма значимому и во многих смыслах рубежному XIX съезду Коммунистической партии Китая. О секретах Си Цзиньпина в борьбе с внутренней оппозицией, усилении влияния своих сил, а также о том, как его переизбрание отразится на российско-китайских отношениях, и почему глава КНР также заинтересован в преемственности власти в России ИА REGNUM рассказал эксперт, доктор исторических наук, профессор Сергей Небренчин.

: Какой главный посыл с точки зрения экономики, на ваш взгляд, прозвучал в итоговой программной речи Си Цзиньпина?

Обращает на себя внимание долгосрочность и конкретность видения сегодняшнего дня и обозримого будущего страны вплоть до 2050 года в выступлении китайского лидера. Си Цзиньпин считает, что ключом к решению всех проблем социалистического общества с китайской спецификой является экономическое развитие. Опора на собственные силы, с одной стороны, а с другой — использование международных технологических и торгово-экономических возможностей — это звучит рефреном в речах вновь избранного главы КНР. По его мнению, общество «приемлемого состояния» («сяокан») в Китае появится уже к 2020 году, «модернизированным инновационным» Китай станет к 2035, а богатой и могущественной социалистической державой к 2050 году.

В международном плане глава КНР говорит об ускорении реализации проекта «Один пояс — один путь», необходимости интернационализации юаня, облегчении работы для бизнеса и равных условиях для всех участников рынка. При этом Си Цзиньпин считает, что в современном мире ни одно государство не способно самостоятельно эффективно ответить на вызовы времени, а потому призвал строить «сообщество общей судьбы».

: Удалось ли Си Цзиньпину сломать внутреннюю оппозицию и укрепить влияние своей группировки внутри партии, тем самым обеспечив преемственность курса еще на пять лет?

Действуя жесткими методами, в том числе в борьбе с коррупцией, и мягкими методами, Си Цзиньпину во многом удалось гармонизировать отношения внутри политических элит, консолидировать население вокруг понятных целей, идей и проектов. Вместе с тем большая вовлеченность экономики и бизнеса страны сегодня и особенно — в прошлые десятилетия создают условия развития оппозиционных настроений внутри партии и за ее пределами, нарастания противоречий в китайском обществе.

Несмотря на то, что в результате мощной антикоррупционной компании удалось нейтрализовать прозападную фронду, угроза внутренней дестабилизации страны не устранена. И хотя в руководстве КНР сумели извлечь уроки из факта развала СССР и его последствий, опасения по этому вопросу остаются.

Дело в том, что за последние десятилетия ускоренного капиталистического развития страна существенным образом изменилась, развилась обособленность отдельных регионов, в частности, экономически продвинутых, возникли серьезные дебаты о неоднородности китайского суперэтноса. Внутриполитическая ситуация в стране периодически может обостряться в связи с наличием других проблем китайской государственности, в том числе нерешенностью национальных вопросов в Тибете и Сяньцзян-Уйгурском автономном округе, в связи со сложными китайско-тайваньскими отношениями, особым статусом Гонконга и других. Кроме того, Запад не оставляет своих попыток вмешиваться во внутренние дела государства и общества.

: Как отразится победа Си Цзиньпина на российско-китайских отношениях? И как отреагирует на его победу Запад?

Для России, в частности, для противников либерального курса развития страны, успех Си Цзиньпина — добрый знак для активизации борьбы за отстаивание национальных интересов, обретение подлинных суверенитета и независимости, ставка и опора на собственные силы в политическом и экономическом развитии. Несомненно, и для нынешнего хозяина Кремля Владимира Путина победа Си Цзиньпина имеет немалое значение.

Имея за спиной Китай как мощного стратегического партнера, с лидером которого существуют дружеские отношения, президент России может действовать более решительно на всех направлениях и, прежде всего, во внутриполитическом контексте, где ему активно противостоят прозападные силы. Несмотря на то, что российская политическая оппозиция не в восторге от событий в КНР, она не оставит планов по дестабилизации обстановки в стране накануне выборов, а также бросит все силы на недопущение переизбрания Владимира Путина на новый срок.

Между тем Китай перед лицом глобальных вызовов и угроз весьма заинтересован в сохранении нынешнего правления в России. Они очень опасаются того, что в случае возвращения к власти в Москве либералов Китай лишится своего стратегического партнера в лице России и будет вынужден в одиночку противостоять коллективному Западу. Кроме того, серьезно будет затруднена реализация проекта «Один пояс — один путь». Вместе с тем руководство КНР готово действовать на международной арене с опорой исключительно на собственные силы.

На Западе в преддверие XIX съезда Компартии Китая трезво оценивали расклад сил в КНР и понимали, что укрепление у власти сторонников Си будет неизбежным. Поэтому их антикитайские акции (провокации вокруг Корейского полуострова, индо-китайский пограничный инцидент, конфликт с мусульманами рохинджа в Мьянме и другие) в преддверии съезда не носили системного характера. Кроме того, необходимо иметь в виду, что КНР и США очень серьезно завязаны друг на друга в финансово-экономическом плане. Стороны опасаются их резкого разрыва со всеми вытекающими последствиями. Тем не менее после победы Си Цзиньпина давление Вашингтона на Пекин продолжится.

: Меньше чем через полгода в России пройдут выборы президента страны. Какой урок нам дает китайский опыт обеспечения преемственности власти?

Нельзя бесконечно заигрывать с прозападной оппозицией, действовать полумерами. Не только во внешней, но и во внутренней политике необходимо строго следовать национальным интересам. Пора определиться с целями и задачами развития государства и общества на длительную перспективу, внести необходимые изменения в конституцию, сменить либеральный экономический курс на самодостаточное и мобилизационное, но высокотехнологичное и инновационное развитие, оздоровить информационную ситуацию в стране.

В условиях глобальных вызов и сохранения внутренних угроз России важно освободиться от оков внешнего влияния, оздоровить информационную ситуацию в стране, консолидировать силовые структуры, укрепить обороноспособность и безопасность страны. Нельзя не обратить внимания на взвешенную и скрупулезную китайскую кадровую политику, на механизм сдержек и противовесов. Самое главное, что в КНР в принципе решен вопрос преемственности власти, чего нет в России. Политика КНР мало изменилась бы в случае не переизбрания Си Цзиньпина. В то время как, если досрочно уйдет со своего поста Владимир Путин, страна неизбежно столкнется с серьезными осложнениями.

: Появятся ли новые перспективы у ШОС и БРИКС с переизбранием Си Цзиньпина?

Можно предположить, что Си Цзиньпин на международной арене продолжит курс на укрепление евразийских структур коллективной безопасности, консолидации «Большой Евразии» посредством реализации проекта «Один пояс — один путь», организации ШОС в качестве альтернативных площадок мироустройства. Дальнейшее развитие ШОС и БРИКС имеют хорошие шансы на воплощение при условии, что в России после выборов продолжится нынешний курс. В одиночку Пекину будет трудно развивать свои глобальные международные инициативы.

: Си Цзиньпин решил первоочередные задачи КПК. Какие задачи стоят перед ним в ближайшей перспективе?

Среди первоочередных задач — содействие сохранению у власти в странах Евразии прокитайских режимов. Поэтому и Россия остается приоритетом номер один для Пекина. Среди других первоочередных задач следует выделить перезагрузку экономического развития страны, решение экологических проблем, укрепление силы и мощи НОАК, усиление влияния на международные дела и, прежде всего, ускоренная реализация проекта «Один пояс — один путь». И, конечно же, Си Цзиньпин не будет откладывать на потом вопрос обеспечения преемственности. Нынешние перестановки в руководстве — первый шаг на пути дальнейших кадровых изменений.

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