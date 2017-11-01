Дефицит бюджета Челябинской области вырос почти на 20%

Челябинск, , 10:44 — REGNUM Бюджет Челябинской области на 2018 год готов к рассмотрению депутатами Заксобрания. Областное правительство завершило работу над проектом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным регионального Минфина, доходная часть составит 139,1 млрд рублей. Расходы, в свою очередь, будут на отметке 151 млрд рублей.

Таким образом, дефицит составит 11,9 млрд рублей. Это почти на 20% больше, чем было в проекте бюджета на 2017 год. Как ранее сообщало ИА REGNUM, тогда размер дефицита был порядка 10 млрд рублей.

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На увеличение дефицита повлияло несоответствие роста доходов и расходов. Доходная часть возросла на 12,7% — до 139,1 млрд рублей. Расходная же должна вырасти на 13% — до 151 млрд.

Основную часть в поступлениях бюджета составят налоговые и неналоговые доходы. Их доля будет на отметке 119,2 млрд рублей — 86% от всех доходов и на 19% больше, чем планировалось на 2017 год.

Если говорить о расходной части, то более 70% буде потрачено на социальный блок. Также возрастут расходы на ЖКХ, капитальное строительство и дороги.

Отметим, в 2016 году дефицит бюджета превышал 8 млрд рублей. Тогда власти региона заявляли о намерении полностью его ликвидировать. Но пока дефицит лишь растёт.

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