КНР — против незаконной миграции в Россию

Пекин, , 10:43 — REGNUM Китай, выступая за поддержку туристических поездок своих граждан на Дальний Восток России, одновременно гарантирует контролировать незаконную миграцию на территорию России, сообщил 1 ноября премьер Госсовета Китайской народной республики Ли Кэцян.

Китайский премьер подчеркнул, что власти КНР поддерживают рост числа турпоездок китайских граждан в Россию, в том числе и на ее Дальний Восток.

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Кроме того, Ли Кэцян подчеркнул способность и желание КНР проконтролировать такой нежелательный процесс, как нелегальная миграция из Китая в Россию, об этом китайский чиновник рассказал журналистам на совместной пресс-конференции по результатам переговоров с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

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Напомним, 31 октября председатель правительства РФ Дмитрий Медведев участвовал в онлайн-конференции с китайскими интернет-пользователями в штаб-квартире газеты «Жэньминь жибао», затем у Вечером этого же дня у Медведева состоялась встреча с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Также в рамках визита Дмитрий Медведев будет встречаться с председателем КНР Cи Цзиньпином .