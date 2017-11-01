В Омске назначен новый глава департамента архитектуры и градостроительства

Омск, , 10:41 — REGNUM Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов 1 ноября назначил на должность директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Омска главного архитектора города Игоря Павлова. Об сообщается на официальном портале администрации.

Игорь Павлов — выпускник НИСИ им.Куйбышева. Работал начальником управления архитектуры и градостроительства администрации Мегиона и главным специалистом в НПО «Мостовик».

Павлов также возглавлял архитектурно-планировочную мастерскую № 1 АО ТПИ «Омскгражданпроект». Одним из выполненных им проектов является жилой квартал «Кристалл».

Напомним, ранее главой департамента был Анатолий Тиль. В июле 2017 года он был признан виновным в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, в 2013 году Тиль принял незаконные решения, в результате которых коммерческой организации предоставили три земельных участка без проведения торгов. Бюджету Омска был причинен ущерб на сумму более 1 млн рублей.

Суд отстранил чиновника от занимаемой должности и назначил ему наказание в виде лишения свободы условно, однако в то же время решением суда Тиль был освобождён от отбывания наказания по амнистии.

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