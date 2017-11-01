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МИД РФ: США заводят отношения с РФ в тупик

Политика

31 октября 2017 г. Минфин США сообщил о запрете на сотрудничество с российскими компаниями

МИД РФ: США заводят отношения с РФ в тупик
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Санкции

Сочи, Краснодарский край, 1 ноября 2017, 10:29 — REGNUM  Власти Российской Федерации не видят сигналов о намерении улучшить отношения со стороны США. Об этом 1 ноября журналистам заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя введение новых санкций США против РФ.

По его словам, усиление «санкционного нажима и попыток добиться через санкции изменения курса» Москвы вызывает озабоченность.

«Мы (власти РФ) здесь видим негативную, деструктивную преемственность политики администрации Трампа (Дональда Трампа) по отношению к тому, что было заложено еще при Обаме (Барак Обама)», — сказал дипломат.

Рябков считает, что действия официального Вашингтона заводят отношения с Россией в тупик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 октября 2017 г. Минфин США сообщил о запрете на сотрудничество с российскими компаниями в глубоководных, арктических и сланцевых энергетических проектах, введенном для всех физ‑ и юрлиц в юрисдикции ведомства.

Это касается тех компаний РФ, которые фигурируют в актуальных санкционных списках, а также тех, которые попадут в них к моменту активации запрета (с 29 января 2018 г).

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции

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