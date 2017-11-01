Гордон высказала мнение о принадлежности Крыма

Москва, , 10:23 — REGNUM Журналистка Екатерина Гордон, объявившая о намерении участвовать в выборах президента, заявила, что считает Крым российским. Об этом она заявил в видео, которое опубликовала на своём сайте.

В видеообращении журналистка отвечает на часто задаваемые вопросы, в том числе о принадлежности Крыма.

«Я считаю, что Крым — наш. И не точка, а восклицательный знак. Все остальное — досужий треп», — подчеркнула Гордон.

Ранее телеведущая Ксения Собчак, которая также объявила о своем намерении участвовать в президентской гонке, заявила на пресс-конференции, что считает Крым украинской территорией, а главной задачей России — восстановление отношений с Украиной, так как она «является важнейшим партнером РФ».

Напомним, 30 октября журналистка, гражданская активистка и певица Екатерина Гордон сообщила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента РФ в видеообращении на своём официальном сайте. Основной идеей своей президентской программы она назвала «защиту прав женщин и детей».

18 октября о своем намерении участвовать в выборах президента России заявила телеведущая Ксения Собчак. Она объявила, что станет «кандидатом против всех».

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