В Госдуме указали на опасности новой резолюции по Крыму

Москва, , 10:19 — REGNUM Лживой по сути и опасной по форме инициативой назвали в Госдуме очередной проект резолюции, внесенный Украиной в ООН, посвященный якобы правам человека в Крыму и призывающий к так называемой «деокупации» полуострова, передает корреспондент ИА REGNUM 1 ноября.

Постоянное представительство Украины при ООН внесло на рассмотрение организации обновленный проект резолюции о нарушениях прав человека в Крыму.

Проект резолюции стоит рассматривать как угрозу территориальной целостности и безопасности России, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Ничего общего с реальным положением дел с правами человека, свободой вероисповедания и обучением на родных языках в Крыму лукавый украинский проект резолюции, как всегда, не имеет и направлен исключительно на разжигание новой волны антироссийских настроений в западном обществе», — указал он.

По мнению депутата, уважающие себя международные организации должны взвешенно относиться к провокационной возне Украины.

«Любой мониторинг должен носить объективный характер, а не отражать интересы отдельных политических групп, целью которых является фабрикация вранья о нашей стране. Объективный и непредвзятый взгляд на ситуацию на полуострове, в том числе на положение крымских татар, о судьбах которых якобы так печется Киев, позволит любым наблюдателям убедиться, что Петр Порошенко нагло лжет», — отметил Железняк.

Международным организациям не мешало бы больше внимания уделять анализу усугубляющейся ситуации на Украине и требовать наказания преступников майданной хунты, от рук которых погибли тысячи ни в чем не повинных мирных граждан на Донбассе, отстаивавших свое право быть частью русской цивилизации, подчеркнул Железняк.

Украинская делегация внесла в секретариат Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму. В резолюции требуют от России отменить запрет организации «Меджлис крымскотатарского народа (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», в документе также подчеркивается необходимость обеспечения обучения на украинском и крымскотатарском языках. Отмечается, что международные организации должны получить доступ в Крым.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина внесла в ООН резолюцию по Крыму