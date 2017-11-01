США подозревают Украину в передаче КНДР компонентов ракет

Вашингтон, , 10:12 — REGNUM Расследование о причастности Украины к поставкам компонентов баллистических ракет в КНДР готов начать Конгресс США. Соответствующий законопроект внесен в комитеты по иностранным делам и разведке.

В тексте документа говорится, что за минувшие два года Пхеньян добился поразительного успеха в ракетной программе. В первую очередь эксперты обращают внимание на пуски ракеты средней дальности «Хвасонг-12» и межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасонг-14».

Конгрессмены утверждают, что некоторые комплектующие могли продать Северной Корее другие государства. Об этом говорится в докладе Международного исследовательского института стратегических исследований (IISS).

Речь идет о ракетных двигателях семейства РД-250, производимых на заводе «Южмаш» в Днепропетровске. Автор законопроекта, член Палаты представителей США Джош Готтхеймер отмечает, что в последние годы предприятие переживает финансовый кризис.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа был опубликован доклад Международного института стратегических исследований, в котором утверждалось, что двигатели северокорейских ракет созданы по образцу советских двигателей РД-250. Такие агрегаты обладают мощностью, достаточной для доставки до 10 термоядерных зарядов с одного континента на другой.

Эксперты отметили, что двигатели РД-250 в настоящее время производит только украинский завод «Южмаш». Кроме того, они не исключили причастность российской стороны к передаче КДНР ракетных технологий.

Киев, открестившись от причастности к ракетному прорыву КНДР, обвинил в этом Россию. Так, украинский лидер Петр Порошенко пригласил авторов The New York Times, выпустивших статью на основе доклада IISS, приехать на Украину и убедиться в поддержке Киевом санкций против КНДР.

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