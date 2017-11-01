Канада начнет готовить государственных работников для Украины

Оттава, , 10:12 — REGNUM 1,2 тыс. человек для работы на государственных должностях Украины подготовит канадское агентство по развитию Agriteam, заявил советник премьер-министра Украины Сергей Попик, сообщает 1 ноября «Укринформ».

По его словам, секретариат Кабмина Украины и агентство Agriteam подписали соответствующее соглашение о подготовке государственных кадров для Украины. Попик подчеркнул, что не все смогут обучаться в Канаде для работы на Украине.

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«Это должны быть молодые люди с украинскими и западными образованиями и надлежащей языковой подготовкой», — сказал советник.

Он добавил, что те, кто пройдет конкурс, будут обучаться по канадским программам и стажироваться в Канаде. Попик отметил, что, благодаря подписанному соглашению, Украина получит государственные кадры «с очень высоким уровнем подготовки».

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Напомним, Канада активно помогает русофобским властям на Украине с 2014 года, предоставляя Киеву военных инструкторов и финансирование. Также в Канаде расположена крупнейшая антироссийски настроенная украинская диаспора, имеющая немалое влияние в канадской политике.

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