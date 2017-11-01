Александр Жилин, , 09:38 — REGNUM

В Нью-Йорке теракт. Выходец из Узбекистана на машине умышленно наехал на велосипедистов. Погибло 8 человек.

У меня нет никаких сомнений в том, что этот теракт организовали те же хлопцы, кто направленными строительными взрывами разрушил башни-близнецы 11 сентября. Почерк тот же.

Особо умиляет записка в сумке террориста: я игиловец и действую в интересах ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). И никаких объяснений, зачем давит людей, какие требования выдвигает, чего добивается? Это так по ЦРУшному — расчет на тупой плебс.

Зачем исполнен этот теракт?

1. Всем в мире стало понятно, что США используют террор как инструмент внешней политики и оружие Третьей мировой войны. И не только в Сирии или Афганистане, но и в странах ЕС, нагибая прежде всего руководителей ведущих стран, сохранивших остатки суверенитета, в свою пользу. А тут теракт в Нью-Йорке с запиской в сумке, чтобы никто не усомнился — и Америка страдает от террористов! Такая вот примитивная легенда прикрытия своей экстремистской политики.

2. Есть возможность развернуть пропаганду, что данный теракт — результат действий России в Сирии и далее по накатанной дорожке: Асад должен уйти, Россия должна прекратить его поддержку, новые санкции против России и прочая дурь.

3. Есть повод обвинить Иран в поддержке «международного терроризма» и готовить военную операцию против главного врага Израиля в регионе.

4. В той или иной форме будет заявлено, что США активизируют военные действия и борьбу с «международным терроризмом» по всему миру. А далее будет достаточно называть страны, режимы, территории террористическими и наносить удары без всяких согласований с ООН. США же «жертва», поэтому имеет право… А вы думали, зачем за день до теракта Тиллерсон озвучил просьбу предоставить президенту право применять вооруженные силы без всяких согласований с Конгрессом в любой точке земного шара? Всё спланировано заранее…

Америка окончательно избавляется от смирительной рубашки благоразумия. Мир катится к горячей фазе Третьей мировой войны. Нас ждёт битва конца с неизвестными последствиями…