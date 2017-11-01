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Синдзо Абэ переизбран на пост премьер-министра Японии

Политика

22 октября в Японии состоялись досрочные парламентские выборы

Синдзо Абэ переизбран на пост премьер-министра Японии
Иван Шилов © ИА REGNUM
Синдзо Абэ

Токио, 1 ноября 2017, 09:33 — REGNUM  Политик Синдзо Абэ по итогам голосования в нижней палате парламента Японии переизбран на пост премьер-министра страны. Об этом передает в среду, 1 ноября, агентство Reuters.

«Синдзо Абэ вновь избран премьер-министром», — говорится в сообщении.

Отметим, что в ближайшее время в Японии станет известен и новый состав кабинета министров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 октября в Японии состоялись досрочные парламентские выборы. По итогам голосования победу одержала правящая коалиция в составе возглавляемой Абэ Либерально-демократической партии и центристской партии «Новая Комэйто».

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