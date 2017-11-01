Reuters: Вопреки нежеланию Трампа США ведут прямой диалог с Пхеньяном

Вашингтон, , 09:33 — REGNUM США ведут прямой дипломатический диалог с КНДР вопреки заявлениям главы Белого дома Дональда Трампа о том, что такие переговоры являются «тратой времени», сообщает Reuters.

Такая информация поступила 31 октября от одного из высокопоставленных официальных лиц Государственного департамента, по словам которого, спецпредставитель США по КНДР Джозеф Юн посредством так называемого «нью-йоркского канала» поддерживал контакт с северокорейскими дипломатами в миссии КНДР в ООН.

Как отмечается, контакт сохранялся даже тогда, когда многие опасались начала вооруженного конфликта между двумя странами из-за взаимных оскорблений Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Источник также добавил, что обсуждения между США и КНДР не ограничивались вопросами американских граждан, содержащихся в заключении в КНДР. В частности, Юн призывал Пхеньян «положить конец» ракетным и ядерным испытаниям.

Тем не менее нет признаков того, что закулисные переговоры хоть в какой-то мере улучшили двусторонние отношения между Вашингтоном и Пхеньяном.

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