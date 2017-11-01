Трамп: ИГ* нельзя позволить вернуться в США

Нью-Йорк, США, , 09:30 — REGNUM США не допустят на свою территорию террористическую группировку «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом заявил президент США Дональда Трамп.

«Мы не должны позволить ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вернуться или проникнуть в нашу страну после того, как нанесли им поражение на Ближнем Востоке и повсюду. Достаточно!», — написал Трамп в своем Twitter после поступившей из Нью-Йорка информации о теракте.

Он также выразил соболезнования семьям погибших.

Напомним, теракт произошел 31 октября в районе Нижнего Манхэттена в Нью-Йорке. Пикап врезался в группу пешеходов на велосипедной дорожке, после чего въехал в школьный автобус и остановился.

По информации газеты The New York Times, водитель вышел из автомобиля, начал кричал «Аллах акбар!» и угрожал муляжами огнестрельного оружия.

Полицейские открыли стрельбу. Водитель был ранен и задержан. Им оказался житель штата Флорида и выходец из Узбекистана Сайфулло Хабибулаевич Саипов.

По последним данным, жертвами теракта стали восемь человек. Еще 15 — пострадали.

Читайте ранее в этом сюжете: Теракт в Нью-Йорке: Подозреваемый проживал в США с 2010 г