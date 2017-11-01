Среда, 1 Ноября 2017 года
10:20:47 МСК

Лишь 8% избирателей готовы отдать голоса за Собчак

Политика

89% вовсе не допускают, что могут проголосовать за Собчак

Лишь 8% избирателей готовы отдать голоса за Собчак
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Собчак

Москва, 1 ноября 2017, 09:23 — REGNUM  Электоральная поддержка ведущей Ксении Собчак в октябре составляет около 8%, именно столько из числа опрошенных жителей России и знающих о ней допускают голосование за Собчак, говорится в новом исследовании ВЦИОМ.

«Уровень допустимого голосования за Собчак — 8% среди слышавших о ней <…> Среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга потенциальная поддержка выше — 16%», — отмечается в исследовании.

Отметим, что указанные доли показывают уровень допущения, которые делают опрошенные граждане. Таким образом, реальный процент голосов за Собчак может быть существенно ниже. Кроме того, процент допускающих возможность голосования за телеведущую повышается с уменьшением возраста. Так, в категории опрошенных людей до 35 лет за Собчак готовы проголосовать уже 12%.

При этом 89% опрошенных вовсе не допускают, что смогут проголосовать за ведущую.

Ранее стало известно, что предвыборный штаб ведущей Ксении Собчак покинул политтехнолог Алексей Ситников. Он ушел вместе с большой командой, потому что в штабе «царит неразбериха», а предвыборная кампания «была придумана на коленке».

Читайте ранее в этом сюжете: Собчак лишилась главного сборщика подписей из-за «неразберихи» в штабе

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы президента России-2018

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить