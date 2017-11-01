Лишь 8% избирателей готовы отдать голоса за Собчак

Москва, , 09:23 — REGNUM Электоральная поддержка ведущей Ксении Собчак в октябре составляет около 8%, именно столько из числа опрошенных жителей России и знающих о ней допускают голосование за Собчак, говорится в новом исследовании ВЦИОМ.

«Уровень допустимого голосования за Собчак — 8% среди слышавших о ней <…> Среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга потенциальная поддержка выше — 16%», — отмечается в исследовании.

Отметим, что указанные доли показывают уровень допущения, которые делают опрошенные граждане. Таким образом, реальный процент голосов за Собчак может быть существенно ниже. Кроме того, процент допускающих возможность голосования за телеведущую повышается с уменьшением возраста. Так, в категории опрошенных людей до 35 лет за Собчак готовы проголосовать уже 12%.

При этом 89% опрошенных вовсе не допускают, что смогут проголосовать за ведущую.

Ранее стало известно, что предвыборный штаб ведущей Ксении Собчак покинул политтехнолог Алексей Ситников. Он ушел вместе с большой командой, потому что в штабе «царит неразбериха», а предвыборная кампания «была придумана на коленке».

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