Bloomberg: Имидж «хромой утки» Рахоя сменился имиджем спасителя

Барселона, Испания, , 09:04 — REGNUM Драма в Каталонии достигла своего эпилога, но экономические и политические последствия будут еще долго сказываться на данном регионе, сообщают 1 ноября эксперты журнала Bloomberg.

На данный момент руководство регионом отстранено от власти, что, в свою очередь, охладило пыл сторонников независимости Каталонии, отмечает издание.

Эти события также сказались на политической репутации премьер-министра Испании Мариано Рахоя, убеждены эксперты: имидж премьера «хромой утки», замешенного в коррупционных скандалах, сменился имиджем спасителя страны.

Однако противостояние, связанное с данными процессами, нанесет серьезный удар экономике страны, в частности по туристическому бизнесу Барселоны. Кроме того, в самом регионе резко обострились противоречия между сторонниками независимости и лояльными Мадриду группами.

Напомним, 27 октября парламент Каталонии одобрил резолюцию, провозглашающую независимость региона, что и стало причиной усиления конфронтации Барселоны и Мадрида.

В ответ на это правительство Испании отстранило от власти руководство региона во главе с Карлесом Пучдемоном, также был распущен парламент Каталонии, внеочередные выборы в которой пройдут 21 декабря 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Чиновники Каталонии вернулись в Барселону без Пучдемона