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Bloomberg: Имидж «хромой утки» Рахоя сменился имиджем спасителя

Политика

На данный момент руководство сепаратистским регионом отстранено от власти, что, в свою очередь, охладило пыл сторонников независимости Каталонии

Bloomberg: Имидж «хромой утки» Рахоя сменился имиджем спасителя
Граффити. Каталония

Барселона, Испания, 1 ноября 2017, 09:04 — REGNUM  Драма в Каталонии достигла своего эпилога, но экономические и политические последствия будут еще долго сказываться на данном регионе, сообщают 1 ноября эксперты журнала Bloomberg.

На данный момент руководство регионом отстранено от власти, что, в свою очередь, охладило пыл сторонников независимости Каталонии, отмечает издание.

Эти события также сказались на политической репутации премьер-министра Испании Мариано Рахоя, убеждены эксперты: имидж премьера «хромой утки», замешенного в коррупционных скандалах, сменился имиджем спасителя страны.

Однако противостояние, связанное с данными процессами, нанесет серьезный удар экономике страны, в частности по туристическому бизнесу Барселоны. Кроме того, в самом регионе резко обострились противоречия между сторонниками независимости и лояльными Мадриду группами.

Напомним, 27 октября парламент Каталонии одобрил резолюцию, провозглашающую независимость региона, что и стало причиной усиления конфронтации Барселоны и Мадрида.

В ответ на это правительство Испании отстранило от власти руководство региона во главе с Карлесом Пучдемоном, также был распущен парламент Каталонии, внеочередные выборы в которой пройдут 21 декабря 2017 года.

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Референдум о независимости Каталонии

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