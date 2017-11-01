Washington Post: Россия теперь может стать вдвойне опасней

Вашингтон, , 08:57 — REGNUM После того как проводимая Москвой тайная операция по оказанию воздействия на США была раскрыта в ходе расследования бывшего директора ФБР Роберта Мюллера, российские власти вполне могут пойти на эскалацию своей деятельности, в том числе и в киберпространстве, чему уже есть ряд свидетельств, пишет Дэвид Игнатиус в статье для The Washington Post.

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Проводилась ли когда-либо тайная операция, которая бы оборачивалась так катастрофически для проводившей ее стороны, как получилось в случае с вмешательством Москвы в выборы президента 2016 года, задается вопросом автор. Безусловно, отмечает он, Кремлю есть по поводу чего злорадствовать: президентом стал Дональд Трамп, США разделены и сконфужены, а пропагандируемая Россией дезинформация теперь воспроизводится людьми по всему миру, что лишь доказывает, что ничему верить нельзя и что любая информация может оказаться манипуляцией и ложью.

Но всей этой циничной стратегии теперь противостоит процесс, воплощаемый специальным прокурором Робертом Мюллером, который автор призывает назвать просто «Истиной». Мюллер, по словам Игнатиуса, мобилизировал все следственные силы правительства США для документации того, как Россия и ее друзья пытались манипулировать политикой в США, и теперь можно стать свидетелем того, каким образом действует принцип главенства права.

Если абстрагироваться на какое-то время от того, что все обвинения и признание собственной вины значат для президентства Трампа, уже можно говорить о том, что Мюллер сорвал покров с российских махинаций. Бывший советник Трампа по внешней политике Джордж Пападопулос признался, что лгал агентам ФБР относительно своих контактов с лицами, связанными с Москвой и обещавшими ему «грязь» на бывшую первую леди Хиллари Клинтон. Выдвинуты обвинения и против бывшего главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, которому вменили отмывание «откатов», полученных от «украинских друзей России».

Вмешательство России теперь продемонстрировано всему миру. Эта тема будет носить первостепенный характер в обсуждениях в США на протяжении еще по меньшей мере года. В то же самое время в ЕС набирает силу та же реакция на операции России по оказанию влияния. И если президент России Владимир Путин и считал прежде, что Трамп станет способом выхода Москвы из изоляции, то об этом можно забыть.

На фоне всего этого можно перейти и к части о той опасности, которую теперь может представлять Москва. Так, когда тайные операции выходят на поверхность, страны иногда вынуждены идти на более агрессивные меры. Пока кампания России велась между войной и миром, однако после того как мировое сообщество обратило пристальное внимание на ее происки, уместно задать вопрос, пойдет ли Кремль на снижение или наращивание своей активности.

Глава Кремля на прошлой неделе выступил с довольно тревожным, по мнению автора, заявлением. Так, Путин объявил о расширении политики в отношении кибервойны и включении в нее того, что «уровень угрозы в информационном пространстве возрастает». Он предложил «дополнительные меры» для противостояния противникам и защиты России. Он заявил, что Россия просто защищает своих граждан от киберпреступников, однако его формулировки носили ярко выраженный и настойчивый характер.

«Жестко в рамках закона нужно действовать и в отношении лиц и групп, использующих интернет, информационное пространство в преступных целях», — отметил лидер России.

По мнению Игнатиуса, этим заявлением Путин дал понять, что Россия планирует удвоить свои усилия по формированию «информационного пространства», что бы оно ни означало. Это подтверждается его призывом к созданию системы «системы международной информационной безопасности», в рамках которой Москва будет пытаться ввести новые правила для интернета посредством ООН и других «податливых» организаций.

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Потенциальный масштаб российских киберопераций освещен в мало кем замеченном докладе Разведывательного управления министерства обороны США, вышедшего под заголовком «Военная мощь России: Построение вооруженных сил для поддержания устремлений великой державы». Вывод его составителей следующий: «Россия рассматривает информационную сферу в качестве ключевого пространства современного вооруженного конфликта» и как «критические важное средство для контроля за внутренним населением и оказания влияния на государства-противники».

В ведомстве объясняют, каким образом «Россия с помощью пропаганды пытается оказать влияние, ввести в замешательство и деморализовать свою целевую аудиторию». В докладе указываются российские «тролли», боты и подставные организации. Одной из основных тем российской пропаганды, по данным управления, является посыл в стиле бывшего стратега Трампа Стивена Бэннона, согласно которой «либеральный миропорядок Запада — банкрот, которого необходимо заменить евразийскими неоконсервативным постлиберальным миропорядком, который защищает традицию, консервативные ценности и истинную свободу». И не стоит забывать, что такое разоблачение планов Москвы исходит из трамповского Пентагона.

В этом и состоит стратегическое влияние расследования Мюллера: он расследует стремление России и ее иностранных союзников манипулировать политической системой США и он успешно разоблачает российскую тайную операцию. Слова Трампа об «охоте на ведьм» и «сфабрикованных новостях» схожи со словами «подконтрольных Москве» СМИ.

Возможно, отмечает автор, уже сейчас можно проследить то, как развивался этот процесс хронологически: в марте 2016 года Пападопулос встретился со связанным с Россией «профессором», в апреле Дональд Трамп — младший, Пол Манафорт и зять будущего президента США Джаред Кушнер встретились с гражданином России, пообещавшим им «некоторые документы и сведения, которые могли бы серьезно скомпрометировать Хиллари», в июле Трамп похвалил WikiLeaks за публикацию документов о бывшей первой леди, предоставленных предположительно российскими агентами-посредниками.

Таким образом, вопрос о том, был ли сговор Трампа с Россией в ходе выборов 2016 года, нужно оставить юристам, однако, если глава Белого дома попытается помешать расследованию Мюллера, то можно будет сказать, что он уже имплицитно идет на сговор с Россией. Как согласятся многие, такой шаг является помощью иностранному государству, которая может быть воспринята как «особо тяжкое преступление или незначительный проступок». Нужно дать Мюллеру закончить его работу по обличению российской манипуляции.

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