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Мишель Обама выступит на форуме молодежного лидерства

Политика

Фонд собирает деньги на строительство президентского центра Обамы в Чикаго

Чикаго, США, 1 ноября 2017, 08:41 — REGNUM  Бывшая первая леди Мишель Обама выступит на саммите молодежного лидерства, организованного фондом бывшего президента США Барака Обамы, сообщает 1 ноября Associated Press.

Мероприятие начнется в среду 1 ноября и будет продолжаться в течение двух дней. Мишель Обама встретится с сотнями молодых политиков, которые примут участие в данном мероприятии.

В саммите также примет участие Барак Обама, который уже выступил с речью перед собравшимися, назвав данное событие «коллективным разговором». Ожидается, что он вновь выступит с речью.

На саммите молодежного форума будут присутствовать сотни политиков из 60 стран мира и 27 штатов США.

Представители фонда Барака Обамы, организовавшие данную встречу, подчеркивают, что в ближайшей перспективе планируют проводить множество подобных мероприятий. Также фонд собирает деньги на строительство президентского центра Обамы в Чикаго.

Напомним, 44-й президент США Барак Обама организовал «Фонд Обамы», заявленной целью которого является «создание нового поколения лидеров». Бывший президент подчеркнул, что фонд не ставит своей целью создание политического движения, а лишь хочет привлечь внимание мирового сообщества к «гражданской культуре».

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