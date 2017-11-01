Постпредство РФ при ООН считает доклад по химатакам в Сирии «любительским»

Москва, , 08:23 — REGNUM Доклад комиссии ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о расследовании возможного применения запрещающих веществ в Сирии носит любительский характер, об этом говорится в записке, направленной постоянным представительством РФ в международной организации в Генассамблею и Совет безопасности.

«Если внимательно прочитать доклад, то его трудно назвать профессионально подготовленным. Скорее, он носит любительский характер и основан преимущественно на предположениях и избирательном использовании фактов», — подчеркнули в дипмиссии.

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Отмечается, что российские специалисты продолжат изучение доклада, а результаты работы будут представлены международной общественности в ближайшие дни.

Напомним, 26 октября Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию возможных химатак в Сирии (СМР) представил доклад, согласно которому ответственность за применение зарина в Хан-Шейхуне в апреле 2017 года возложена на власти Сирии.

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Однако до настоящего времени нет никаких внятных доказательств того, что химическая атака действительно была. Кроме того, нет также доказательств причастности к этому сирийских властей.

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