Армия Сирии стремительно зачищает провинцию Хама

Дамаск, , 08:23 — REGNUM Сирийские вооруженные силы при поддержке ВКС России продолжают зачистку террористов в провинции Хама, к настоящему моменту под контроль взяты три населенных пункта — Расмус Аль-Сави, Мушайфар Адван и Расмус Аль-Ахмар, передает 31 октября издание Al-Masdar News, со ссылкой на представителей сирийской армии.

Наступление на позиции боевиков в Хаме началось на прошлой неделе. Российская авиация оказывает поддержку силам сирийской арабской армии (САА) при продвижении на северо-восток провинции. Отмечается, что ранее контроль над провинцией удерживала террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В ходе наступательной операции САА силы террористов понесли значительные потери и вынуждены отступать.

Сейчас силы САА при содействии ВКС России стремительно приближаются к одному крупному оплоту группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который располагается в городе Аль-Рахаджан. Кроме того, войска Сирии взяли под контроль дорогу, соединяющую города в провинции Хама с городом Алеппо, и установили контроль ее безопасности.

Ранее глава комитета Госдумы по оборонеВладимир Шаманов сообщил, что Россия практически выполнила основные военные задачи в Сирии.

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