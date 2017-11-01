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Канадская оппозиция настаивает на предоставлении Украине безвиза

Политика

«Это углубит межгосударственные отношения»

Оттава, 1 ноября 2017, 08:22 — REGNUM  Оппозиция в Канаде будет настаивать на оформлении безвизового режима с Украиной, заявил депутат от Новой демократической партии Канады Рэндал Гаррисон, сообщает 1 ноября «Укринформ».

Согласно сообщению, Гаррисон сделал заявление в ходе заседания постоянных комитетов канадского парламента по вопросам международной торговли и национальной обороны. В заседании также принял участие премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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По словам оппозиционного депутата, канадские власти должны дополнить соглашение с Украиной о зоне свободной торговле соглашением о предоставлении безвизового режима. Гаррисон подчеркнул, что смягчение миграционной политики Канады в отношении Украины будет способствовать «углублению межгосударственных отношений».

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Напомним, в первом квартале 2017 года Канада отказала в предоставлении визы украинским гражданам в 34% случаях. По словам вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, у Канады «нет готовности к активному диалогу» по предоставлению Украине безвизового режима.

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