Мы — наследники этой Победы: Путина просят вернуть День Победы над Японией

Южно-Сахалинск, , 08:18 — REGNUM Открытое обращение к президенту РФ Владимиру Путину о возвращении россиянам государственного праздника — Дня Победы над Японией — поддержали жители Сахалина и Курильских островов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Мой отец закончил войну с Японией в Харбине после капитуляции Квантунской армии. Я являюсь наследником нашей Победы над Японией — родился 3 января 1945 года. Считаю, что праздник Победы над милитаристской Японией должен быть обязательно! И он должен быть оформлен в виде государственного праздника, быть выходным днём, его должны отмечать по всей стране! Потому что мы вернули южную часть Сахалина и Курильские острова. Результатом этой победы является то, что Дальний Восток сегодня — главный поставщик рыбной продукции к столу россиян. Эта же Победа заложила основу нефтяной и газовой промышленности региона. Присоединяюсь к обращению группы российских активистов и прошу президента России Владимира Путина очень внимательно отнестись к этому вопросу», — сказал заведующий организационным отделом Сахалинского регионального отделения КПРФ Владимир Парамошкин.

Обращение группы российских общественных деятелей к президенту вызвало дискуссию и в сахалинских социальных сетях.

«Курильчане всегда отмечали 3 сентября. Центральная улица Курильска так и называлась раньше — улицей 3 Сентября. Вся эта «политкорректность», когда вдруг этот день исчез из нашей жизни, была неприятна именно мотивацией народных избранников, а не чем-то иным», — написала курильский журналист и писатель Оксана Ризнич.

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Как сообщало ИА REGNUM, группа российских ученых, общественных деятелей, ветеранов вооруженных сил, ветеранов труда и Великой Отечественной войны обратила внимание президента России Владимира Путина на факт прямого неисполнения российского законодательства, проявляемого в отказе от признания органами государственной власти 3 сентября Днём всенародного торжества — Праздником Победы над Японией.

Более того — этот праздник в России превращен в безликий «День окончания Второй Мировой войны» и празднуется 2 сентября. А 3 сентября теперь — День борьбы с терроризмом. По мнению многих историков и патриотов, это сделано специально для того, чтобы обезличить и стереть из памяти народа сам факт о Победе над Японией.

Свое обращение к президенту общественные деятели завершили словами:

«Уважаемый Владимир Владимирович! Направляем это обращение с надеждой на Ваше положительное решение как Верховного главнокомандующего и гаранта Конституции Российской Федерации».