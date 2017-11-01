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Чиновники Каталонии вернулись в Барселону без Пучдемона

Политика

Возможно, он создаст в Брюсселе «правительство в изгнании»

Чиновники Каталонии вернулись в Барселону без Пучдемона
Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». реж Леонид Гайдай. 1966. СССР
Трус ведет огонь

Барселона, Испания, 1 ноября 2017, 07:43 — REGNUM  Отправленные в отставку чиновники правительства Каталонии вернулись в Барселону после того как на несколько дней уехали в Брюссель, передает 1 ноября испанская газета El Pais.

Встречающие в аэропорту Барселоны журналисты заметили, что на родину вернулись только бывший глава совета внутренних дел Каталонии Жоаким Форн и экс-советник по вопросам труда и социальным вопросам Долорс Басса. Руководитель каталонского правительства Карлес Пучдемон среди прибывших отсутствовал, он также не прилетел рейсом авиакомпании Vueling, как предполагали журналисты.

Напомним, в ходе пресс-конференции в Брюсселе Пучдемон заявил, что часть правительства автономии отправилась в Бельгию для того, чтобы «в сердце Европы» продемонстрировать каталонскую проблему и «рассказать о злоупотреблениях Мадрида».

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В своем выступлении он подчеркнул, что «лидеры Каталонии не намерены бежать от правосудия» и «готовы пойти в тюрьму на 30 лет, если такое решение будет принято в ходе справедливого суда».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 октября парламент Каталонии одобрил резолюцию, которая провозгласила независимость Каталонии. Резолюцию поддержали 72 депутата, десять высказались против, ещё двое воздержались.

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Одновременно Совет министров Испании отстранил от должностей правительство Каталонии во главе с Карлесом Пучдемоном, парламент автономного сообщества был официально распущен. На 21 декабря 2017 года в Каталонии назначены парламентские выборы.

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