Киев, , 07:41 — REGNUM В интернете появилось видео задержания сына главы МВД Украины Александра Авакова спецназовцами Национального антикоррупционного бюро Украины. Видео опубликовано на портале YouTube.

На кадрах видно, как вооруженные сотрудники НАБУ выводят Авакова-младшего из подъезда жилого дома. При этом задержанный с беззаботным видом говорит в камеру: «Салют!».

После того, как микроавтобус с сыном министра внутренних дел Украины отъезжает, за кадром кто-то начинает исполнять песню российского музыканта Вячеслава Бутусова «Гудбай, Америка», цитируя строчку «Прощай навсегда…».

Напомним, 31 октября Александр Аваков был задержан НАБУ по делу о растрате около $520 тыс. во время закупки в 2015 году «тактических рюкзаков» для сотрудников МВД Украины, находящихся в зоне боевых действий в Донбассе.

Скандал вокруг главы МВД Украины Арсена Авакова и его семьи разгорелся в феврале 2016 года, когда на Youtube появилась видеозапись разговора о закупке «рюкзаков» между людьми, похожими на Александра Авакова и Сергея Чеботаря, который на тот момент занимал пост замглавы МВД.

В свою очередь, Арсен Аваков заявил, что тендерная процедура была прозрачной и не свидетельствовала о наличии коррупционных схем в ведомстве. По поводу задержания сына Аваков сказал, что Александр Аваков никак не причастен к растрате государственных средств и сможет доказать это в суде.

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