Посол РФ в США отметил удручающее состояние отношений между странами

Вашингтон, , 07:39 — REGNUM Посол РФ в США Анатолий Антонов провел встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Российский дипломат отметил удручающее состояние отношений между двумя странами и ущербность санкций против Москвы. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря миссии Николая Лахонина.

«Посол призвал к пересмотру данной неконструктивной линии», — говорится в заявлении Лахонина.

По его словам, Антонов также сообщил Тиллерсону, что Москва и Вашингтон как «крупнейшие ядерные державы и постоянные члены СБ ООН несут особую ответственность за международный мир и безопасность».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 октября министерств финансов США сообщило о запрете на сотрудничество с компаниями РФ в глубоководных, арктических и сланцевых энергетических проектах, введенном для всех физ‑ и юрлиц в юрисдикции ведомства.

Это касается тех компаний РФ, которые фигурируют в актуальных санкционных списках, а также тех, которые попадут в них к моменту активации запрета.

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