Кургинян: «На Украине топят Авакова, а Порошенко без него — полный ноль»

Москва, , 07:38 — REGNUM Если глава МВД Украины Арсен Аваков потонет, Порошенко превратится в «полный ноль», став следующей мишенью для удара, в противном случае на Украине появится совершенно «другой» Аваков, как политический деятель, заявил 31 октября лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1»

По словам политолога, любая сильная консолидированная государственная структура, будь то армия, полиция, спецслужбы и так далее всегда намного сильнее неформальных полубандитских полевых силовых образований. Несмотря на это, именно неформальные структуры определили всю политику на украинском Евромайдане 2014 года, поскольку все государственные силовые ведомства были парализованы при не последней роли Пола Манафорта, как советника экс-президента Украины Виктора Януковича.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, увидев, как неформальные бандформирования начали «раскручивать свой беспредел» пытался противопоставить ему себя, как политического лидера и руководителя государственного силового ведомства.

«Удар по этому Сашко Билому носил здесь знаковый характер: «Все, конец, Рема нет, мы берем власть, дальше действовать будем мы… это ГКЧП боится долбануть по Дому Верховного Совета, а Ельцин не боится, все у нас, мы устанавливаем власть». Аваков начал устанавливать власть, ему дали по рукам, сказали: «не трогай этих радикалов», — заявил эксперт.

По его словам, мастерство Авакова в данной ситуации нельзя не признать, поскольку, осознав, что победить радикалов нельзя, решил их возглавить, начав с ними переговоры. Договорившись же, он подмял неформальные радикальные структуры под себя и таким образом укрепился.

«Теперь, пока есть этот Аваков в таком укрепленном состоянии, как активизировать радикалов и как парализовать государственные структуры? Никак! Их держит Аваков, он может их так или иначе вертеть, они не до конца подконтрольны Саакашвили. Значит, любой ценой надо Авакова поставить в такое положение, чтобы он а) ослаб и б) расшилась вот эта связь между ним и этими радикалами», — описал свое видение политического процесса на Украине Кургинян.

Политолог отметил, что с целью ослабления такого волевого человека, как Авакова «с сильным ретивым» ударили по самому больному — по наследнику, имя в виду задержания сына Арсена Авакова Александра Авакова по обвинению в коррупции. Тем самым Аваков был оскорблен, но не парализован, что только сильнее мобилизовало его на дальнейшую борьбу.

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«Саакашвили, с которым он мог выступить против Порошенко выступил против него, и он понял, что их отделяют. С Порошенко тоже в принципе договариваться не о чем… Значит, либо Аваков потонет в этом болоте, либо он начнет играть в совершенно самостоятельную игру, замыкая на себя ресурсы. Это уже вопрос не того, насколько он сильный военный лидер или попросту говоря, супер-мафиози, вопрос, насколько он сильный политик. То есть, пойдет ли он ва-банк в ответ на этот ход, освобождаясь одновременно от Саакашвили и от господина Порошенко», — продолжил лидер движения «Суть времени».

При таком раскладе, по словам политолога, Порошенко становится «нулем». Поскольку, если Аваков «сдуется», праворадикальные структуры будут освобождены, регулярные структуры — парализованы снятием военно-политического лидера Авакова. Обнулив же свой потенциал, Порошенко автоматически станет следующей целью, поскольку он не является военным лидером и у него нет силового потенциала, обрести который он в разумные сроки никак не успеет, даже если бы мог это сделать. Если же Аваков «не потонет», то это создаст совершенно новую ситуацию и расклад на Украине.

Напомним, что на Украине не утихают политические события. Помимо задержания сына Аресена Авакова, под Киевом произошел расстрел экстремистки Амины Окуевой, в результате которого она была убита. В то же самое время продолжает разгараться конфликт между президентом Украины Петром Порошенко и его политическим оппонентом экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили.

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