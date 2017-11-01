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Без языка, прав, истории — как страны «гнут» закон по-своему: Радио REGNUM

Политика

Молдован лишают языка, турецких учёных обвинили в «пропаганде терроризма», а украинские нацисты намерены снести памятник Валентине Терешковой

Без языка, прав, истории — как страны «гнут» закон по-своему: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 1 ноября 2017, 08:00 — REGNUM  

Читайте ранее в этом сюжете: Российские дороги и фильмы – как всегда «хотели, как лучше»: Радио REGNUM

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