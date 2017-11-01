Не до политкорректности: Трамп велел усилить пограничный контроль

Вашингтон, , 05:56 — REGNUM Ужесточение программы отбора мигрантов, намеревающихся пересечь американскую границу, введено решением президента США Дональда Трампа, сообщил он в Twitter.

«Только что распорядился, чтобы министерство внутренней безопасности усилило и без того экстремальную программу отбора. Быть политически корректным — это отлично, но не в этом случае!» — говорится в сообщении.

Напомним, после теракта в Нью-Йорке 31 октября Трамп написал в Twitter, что нельзя допустить на территорию США террористов группировки «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ). Трамп также сказал, что недопустимо, чтобы в США продолжились теракты.

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Водитель, подозреваемый совершении террористического акта в Нью-Йорке, оставил записку, в которой выражал свою приверженность ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Отметим, что подозреваемый в совершении теракта — уроженец Узбекистана.

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