Экс-правящей партии Македонии грозит раскол после поражения на выборах

Скопье, , 05:39 — REGNUM Часть членов бывшей правящей партии Македонии ВМРО-ДПМНЕ, представляющая в ней так называемое реформаторское крыло, потребовала отставки экс-премьера Николы Груевского с поста руководителя партии после её сокрушительного поражения на муниципальных выборах в конце октября.

Члены партии заявили о своём несогласии с позицией Николы Груевского, который отказался признавать результаты региональных выборов, призвал к отставке главы Государственной избирательной комиссии и потребовал проведения внеочередных выборов в парламент страны.

«Что мы будем делать с этими новыми парламентскими выборами? ВМРО-ДПМНЕ только потеряет ещё большее количество депутатских мест. Этот вопрос необходимо задать Груевски: зачем ему нужны выборы, в результате которых партия окажется полностью обезличена?» — заявил журналистам один из лидеров реформаторов Петр Богоески.

По его словам, представители реформаторского крыла потребовали созвать съезд ВМРО-ДПМНЕ для обсуждения внесения изменений в устав и избрания новых партийных органов с целью «проведения полной демократизации в партии».

Богоески также отметил, что в случае, если Груевски не покинет пост председателя партии, часть её членов готовы сформировать свою собственную политическую силу, чтобы «продолжить движение по аутентичному пути ВМРО-ДПМНЕ с 1990 года».

Напомним, по итогам двух туров региональных выборов в Македонии, состоявшихся 15 и 29 октября партия экс-премьера Николы Груевского потерпела поражение, впервые уступив даже партии албанского этнического меньшинства «Демократический союз за интеграцию», возглавляемой Али Ахмети.

По итогам выборов кандидаты от прозападного Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) во главе с нынешним премьер-министром Зораном Заевым одержали победу в 56 муниципалитетах, представители «Демократического союаз за интеграцию» — в десяти, ВМРО-ДПМНЕ — только в пяти регионах.

На предыдущих региональных выборах в Македонии, который проходили в 2013 году, кандидаты от ВМРО-ДПМНЕ победили в 58 униципалитетах, а представители СДСМ — лишь в четырёх.

Нынешние выборы стали первыми после прихода к власти весной 2017 года лидера оппозиции Зорана Заева. Глава СДСМ получил пост главы правительства при активной поддержке Запада после длительного политического кризиса в стране. СДСМ сформировала большинство в парламенте совместно с партиями албанцев, согласившись поддержать их требования о внесении изменений в конституцию страны.

Справка ИА REGNUM : Партия ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) позиционирует себя как преемницу Внутренней Македонско-Одринской революционной организации, которая была основана в 1893 году и боролась за обретение независимости Македонии от Османской империи. Партия была воссоздана в 1990 году, а в 1998 году пришла к власти в республике. Годом позднее президентом страны был избран кандидат от ВМРО-ДПМНЕ Борис Трайковский.

Никола Груевский был избран председателем партии в 2003 году, после чего с августа 2006 года по январь 2016 года занимал должность премьер-министра Македонии.