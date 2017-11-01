Правительство Японии подало в отставку

Токио, , 05:36 — REGNUM Процедура формальной отставки японского правительства проведена на экстренном заседании, 1 ноября сообщили в ведомстве.

Уточняется, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял у членов своего правительства заявления об отставке. Теперь в Токио состоится специальная сессия нижней палаты японского парламента, на которой депутаты проголосуют за нового премьер-министра.

Предположительно, им вновь станет Абэ. После избрания Абэ станет известен новый состав кабинета министров. Вероятно, он останется прежним.

Напомним, досрочные парламентские выборы состоялись в Японии 22 октября. Победила правящая коалиция в составе возглавляемой Абэ Либерально-демократической партии и центристской партии «Новая Комэйто».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 октября Абэ получил поздравление с победой на выборах от американского президента Дональда Трампа.

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