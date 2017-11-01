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Тиллерсон и Антонов обсудили КНДР, разгром ИГ* и «целостность Украины»

Политика

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Вашингтон, 1 ноября 2017, 05:13 — REGNUM  Положение дел на Украине, в Сирии и на Корейском полуострове обсудили на встрече американский госсекретарь Рекс Тиллерсон и посол РФ в США Анатолий Антонов, сообщила Хезер Науэрт, официальный представитель Государственного департамента США.

«Они обсудили необходимость восстановления территориальной целостности Украины и полного выполнения Минских соглашений», — сказала Науэрт.

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Также на встрече говорилось о том, что террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ) терпит в Сирии поражение. В этой связи упоминались достигнутые в Женеве (Швейцария) договоренности об урегулировании ситуации политическим путем.

Также дипломаты коснулись проблем Северной Кореи. Науэрт отметила, что обсуждался вопрос угрозы со стороны этого государства.

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Кроме того, Антонов и Тиллерсон обсудили проблемы российско-американских отношений и перспективы их улучшения.

Напомним, заявление Науэрт о поисках улучшения двусторонних отношений сделаны на фоне заявлений из Вашингтона о давлении на Россию при помощи санкций. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 октября Госдеп США опубликовал заявление, в котором говорится:

«Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами по вопросу применения санкций, чтобы заставить российское правительство заплатить цену, но избежать негативного эффекта на других».

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Российско-американские отношения

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